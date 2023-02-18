Полянский: Россия намерена добиться голосования СБ ООН по резолюции о теракте на «Северных потоках»

Зеленоградский административный округ, Москва, , 01:36 — REGNUM Россия намерена инициировать голосование в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции, в которой заявлено о необходимости расследовать диверсию на магистралях «Северный поток». Об этом написал в своём телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский.

Дмитрий Полянский Un.org

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«Будем добиваться голосования на следующей неделе», — отметил он.

Полянский сообщил о том, что проект резолюции был представлен в Совете Безопасности ООН 17 февраля. Предполагается, что установление виновных в подрыве трубопроводов будет проходить «под эгидой генсекретаря ООН» как независимое международное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вопросы двустороннего взаимодействия, а также необходимости расследования и привлечения к ответственности виновных в подрыве «Северных потоков» обсудили заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Китая в России Чжан Ханьхуэем.