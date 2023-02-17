Москва, 18 февраля, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал документ, который даёт возможность компании «Озон» объединить «Озон банк» и «Еком банк». Соответствующее разрешение опубликовало на портале нормативно-правовых актов РФ.

Archive.government.ru Владимир Путин подписывает указ

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«В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 разрешить реорганизацию общества с ограниченной ответственностью «Еком банк» в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью «Озон банк»», — следует из текста распоряжения.

Кредитные организации входят в перечень 45 банков, сделки по которым запрещено проводить без специального разрешения президента. Особый режим по таким финансовым организациям был установлен в октябре 2022 года.

«Еком банк» был создан «Озоном» после того, как одноимённая кредитная организация попала под санкции министерства финансов США. После этого компания учредила новый банк, а теперь намерена объединить финансовые организации в одну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дочерняя компания «Газпром нефти» ООО «ГПН — Ближневосточные проекты» получила письменное разрешение от президента России Владимира Путина на сделку с фирмой, принадлежащей концерну Shell. Речь идёт о 50% доли ООО «Салым Петролеум Девелопмент».