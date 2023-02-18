Отличившиеся в спецоперации военнослужащие Росгвардии смогут получить участки в Крыму и Подмосковье

Москва, , 01:02 — REGNUM Росгвардейцы за заслуги, проявленные во время спецоперации, смогут бесплатно получить земельные участки в Крыму и Подмосковье. Распоряжение о выделении земли подписал президент России Владимир Путин.

Росгвардия Алексей Колчин ИА REGNUM

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Распоряжение касается тех, кто имеет госнаграды, ветеранов боевых действий, членов семей раненых и погибших.

Властям Московской области, Крыма и Севастополя рекомендуется принять законодательные акты, позволяющие выдавать бесплатно военнослужащим и сотрудникам Росгвардии земельные участки.

Как сообщало ИА REGNUM, Георгиевским крестом за мужество и отвагу наградили курсанта Новосибирского военного института Росгвардии, принимавшего участие в специальной военной операции.