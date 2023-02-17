Москва, 18 февраля, 2023, 00:48 — ИА Регнум. Дочерняя компания «Газпром нефти» ООО «ГПН — Ближневосточные проекты» получила письменное разрешение от президента России Владимира Путина на сделку с компанией, принадлежащей концерну Shell. Речь идёт о 50% доли ООО «Салым Петролеум Девелопмент», следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

(сс) DennisM2 Логотип Shell

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Фактически будет куплена доля Shell в ЗАО «Ханты-Мансийский нефтегазовой союз». В разрешении подчёркивается, что дополнительных согласований по этой сделке не потребуется.

«Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью «ГПН — Ближневосточные проекты» сделок по приобретению 50% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Салым Петролеум Девелопмент», принадлежащих «Шелл Салым Девелопмент Б. В.»», — следует из распоряжения.

Ранее иск «Газпром нефти» о продаже доли в Салымском проекте «ГПН — Ближневосточные проекты» удовлетворил Арбитражный суд Московской области. Инстанция дала разрешение на сделку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин скорректировал срок продажи доли британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell в проекте «Сахалин-2». Установленный ранее период в четыре месяца был отменён.