Кирби: США не ставят задачи по смене власти в России
Советник Белого дома Кирби: США не ставят задачи по смене власти в России
Вашингтон, 18 февраля, 2023, 00:46 — ИА Регнум. Советник Белого дома Джон Кирби США заявил журналистам, что власти США по-прежнему не преследуют задачи по смене руководства России.
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«В нашей политике в отношении российского правительства изменений нет», — сказал Кирби.
При этом в 2022 голу американский лидер Джо Байден, будучи в Польше публично сказал, что российский президент Владимир Путин не должен оставаться во главе страны. Белый дом тогда призвал не искать в словах Байдена призывов к смене власти.
Как сообщало ИА REGNUM, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что Россия не способна и не должна выиграть в конфликте на Украине. Также он считает несвоевременным начало мирных переговоров. Его высказывания рассмешили французов.