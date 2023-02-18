Россия представила резолюцию в Совбез ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках»

Москва, , 00:22 — REGNUM Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил о том, что Россия представила 17 февраля проект резолюции Совета Безопасности по расследованию диверсий на двух газопроводах «Северного потока».

«Северный поток - 2» ПАО «Газпром»

Читайте также: Москва и Пекин призывают к расследованию подрыва «Северных потоков»

Полянский пояснил, что Россия будет добиваться голосования по резолюции о терактах на «Северных потоках» уже на следующей неделе.

Диверсия на газопроводах не оставляет без внимания ни политиков, ни общественность, многие из которых считают, что подрыв «Северных потоков» для США будет иметь «ужасные последствия», требуя расследования и наказания виновных.

Как сообщало ИА REGNUM, вопросы двустороннего взаимодействия, а также необходимости расследования и привлечения к ответственности виновных в подрыве «Северных потоков» 17 февраля обсудили по телефону заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Китая в России Чжан Ханьхуэем.