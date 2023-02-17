Бангалор, Индия, 18 февраля, 2023, 00:17 — ИА Регнум. На выставке Aero India в индийском городе Бангалоре США продемонстрировали самый современный американский истребитель F-35, а также бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer и Super Hornet. Тем самым Соединённые Штаты пытаются переключить Индию, использующую в основном российские военные самолёты, на закупку американского вооружения, сообщило Reuters.

Steve Snodgrass F-35

Читайте также: Госдеп США надеется на Индию в налаживании контактов с Россией

Издание назвало предложения США актуальными в контексте «отчаянных» попыток Индии обновить парк военных самолётов, в котором на данный момент в основном воздушные суда советского производства. Фактически Запад давит на страну с требованием, чтобы она дистанцировалась от России, говорится в статье.

Прибывшая на индийскую авиавыставку американская делегация стала самой крупной за всю историю проведения аналогичных мероприятий в Бангалоре. Российские воздушные суда на Aero India в этот раз были представлены только на стендах и скромнее, чем в предыдущие годы. Самолёты на выставку в Индию РФ не привозила уже десять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, США обсуждают с представителями органов власти Индии возможность привлечь Россию к ответственности за спецоперацию и обязать её компенсировать связанные с этим издержки. В целом страны, взаимодействующие с Москвой, могли бы помочь Соединённым Штатам Америки в отстаивании суверенитета Украины, отмечал глава американского государственного департамента Нед Прайс.