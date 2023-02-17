Киев, 18 февраля, 2023, 00:10 — ИА Регнум. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил в своём видеообращении о снятии запрета на поставки Киеву дальнобойных ракет и создании «авиационной коалиции».

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По словам Зеленского, табу на поставку Киеву дальнобойных ракет «уже снимается», создана «танковая коалиция», и мир на пороге создания «авиационной коалиции».

«Есть новые достижения в усилении нашей артиллерии и уже мир услышал, насколько необходимо для всемирной безопасности создание авиационной коалиции для Украины», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, учёт запасов оружия и техники, а также пересмотр военных доктрин в странах всего мира запустил конфликт на Украине. О фактическом начале гонки вооружений сообщило информационное агентство Bloomberg.