Вашингтон, 17 февраля, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Вашингтон не будет говорить о гипотетической поддержке действий властей Украины в отношении Крыма. Об этом заявил 17 февраля координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.

Defense.gov Джон Кирби

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Представитель Белого дома все вопросы о возможных военных действиях Киева по отношению к Крыму переадресовал к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Я не буду вдаваться в гипотетические рассуждения, не буду выдвигать гипотез о потенциальных операциях, которые могут или не могут провести украинцы, этот вопрос к президенту Зеленскому и его команде», — сказал Кирби журналистам.

Кирби подчеркнул, что заявление американского лидера Джо Байдена о том, что Вашингтон будет поддерживать Украину, сколько потребуется, «не следует интерпретировать как-то иначе».

Как сообщало ИА REGNUM, США не поддержат Владимира Зеленского в его намерении захватить Крым из-за страха быть втянутым в войну с Россией, сказано в опубликованной 17 февраля статье обозревателя Newsweek Дэниела Депетриса.