Путин: недобросовестная конкуренция и давление не мешают «Газпрому» идти вперёд

Москва, , 23:49 — REGNUM Компания «Газпром» продолжает эффективно работать и развиваться, несмотря на внешние факторы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своём поздравлении в честь 30-летия госкорпорации.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Несмотря на недобросовестную, прямо скажем, конкуренцию, прямые попытки извне помешать, сдержать его развитие, «Газпром» идёт вперед», — отметил президент.

Он подчеркнул, что компания работает устойчиво, эффективно и ответственно не смотря ни на что. «Газпром» продолжает запуск новых проектов, строительство транспортной инфраструктуры, взаимодействие с высокотехнологичным бизнесом. Компания развивается в направлениях геологоразведки, добычи и глубокой переработке сырья, также сказал президент.

Особое внимание Путин обратил на астрономические запасы ресурсов, которые может добывать компания.

Как сообщало ИА REGNUM, 30-летие Газпрома российский президент назвал значимой датой. В компании трудятся более 490 тыс. человек: геологи, инженеры, рабочие, строители, буровики, представители десятков других профессий.