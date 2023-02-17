Захарова заявила о блокировке Киевом переговоров с Россией из-за США
Москва, 17 февраля 2023, 23:33 — REGNUM Украинские власти сами же заблокировали переговоры с Россией, проведения которых требовали почти сразу после начала спецоперации. Причиной этих действий представитель МИД России Мария Захарова назвала соответствующие указания со стороны США, сообщило РБК.
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Мария Захарова напомнила, что Россия приняла предложение Киева проводить переговоры, но затем этот процесс был законодательно запрещён на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, во время выступления на заседании Совбеза ООН Чжан Цзюнь выступил с призывом к России прекратить огонь как можно быстрее.