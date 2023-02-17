Москва, 17 февраля, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Украинские власти сами же заблокировали переговоры с Россией, проведения которых требовали почти сразу после начала спецоперации. Причиной этих действий представитель МИД России Мария Захарова назвала соответствующие указания со стороны США, сообщило РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Читайте также: Китай призвал Россию и Украину как можно скорее приступить к переговорам

«Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал», — отметила она, комментируя призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня как можно скорее начать переговоры по заключению мира на Украине.

Мария Захарова напомнила, что Россия приняла предложение Киева проводить переговоры, но затем этот процесс был законодательно запрещён на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, во время выступления на заседании Совбеза ООН Чжан Цзюнь выступил с призывом к России прекратить огонь как можно быстрее.