Вашингтон, 17 февраля, 2023, 23:20 — ИА Регнум. Учёт запасов оружия и техники, а также пересмотр военных доктрин в странах всего мира запустил конфликт на Украине. О фактическом начале гонки вооружений сообщило информационное агентство Bloomberg.

Https://politikus.ru Гонка вооружений

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Свою политику в сфере вооружений и обороны пересматривают не только страны Запада, но и Китай, Индия и Тайвань, подчеркнуло издание. Резко увеличились расходы на оборону в европейских государствах, расположенных рядом с Украиной: производятся и закупаются танки, артиллерия, системы ПВО. В странах также задумались о путях снабжения войск.

В статье говорится, что до начала конфликта на Украине военные расходы в странах НАТО сокращались, но теперь растут. В том числе траты Польши на оборону увеличились более чем вдвое до 97,4 млрд злотых ($22 млрд) и 4% от ВВП. Германия создала специальный фонд в €100 млрд для финансирования на военных нужд и намерена увеличить оборонный бюджет в 2024 году еще на €10 млрд. Траты на вооружение также наращивают во Франции. В странах НАТО боятся, что боеприпасы и оружие в случае начала военного конфликта закончатся слишком быстро.

«Сейчас стало ясно, что ни у кого, в том числе у США, нет запасов, которые необходимы для ведения большой и интенсивной войны», — сказал военный аналитик Франсуа Хейсбург в разговоре с Bloomberg.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля экс-советник минобороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у НАТО нет боеприпасов для киевской армии. Призыв министра обороны США Ллойда Остина нарастить поставки вооружений Украине он назвал бессмысленным.