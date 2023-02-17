Париж, , 23:09 — REGNUM Посольство Франции в Центрально-Африканской Республике в своих лекциях о выдающихся деятелях французской культуры назвали русского поэта Александра Пушкина «африкано-французским деятелем с русскими корнями». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала такой поворот, назвав его «новой ненормальностью» в попытках французов подменить происхождение Пушкина.

Александр Пушкин Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Захарова назвала провокацией призыв США отказаться от поездок в Россию

«Сейчас только не упадите. Лучше сразу лечь. Дипломат из Парижа представил Александра Сергеевича как «африкано-французского деятеля с русскими корнями». Айвазовский с Куинджи — украинцы, Пушкин француз — новая ненормальность», — написала она в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, призыв американских властей к своим гражданам воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию является очередной провокацией США. Об этом 17 февраля заявила Мария Захарова на брифинге.