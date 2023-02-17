Москва, 17 февраля, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ после инцидента с захватом заложников в цветочном магазине в Москве. В том числе расследовать случившееся будут по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органах), сообщили в телеграм-канале следственного управления СК РФ в столице.

Sledcom.ru Следственный комитет

Читайте также: Задержаны мужчины, напавшие на цветочный магазин в Москве

«Мужчина произвел выстрелы из травматического пистолета в сотрудника правоохранительных органов», — говорится в сообщении ведомства.

В ближайшее время начнутся допросы подозреваемых. Расследование будет идти также по статье 206 УК РФ (захват заложника). Следователи работают на месте ЧП, выясняя обстоятельства происшедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, двоих мужчин задержали правоохранители в цветочном магазине Москвы, где удерживали покупателей и женщину-продавца. У одного из нападавших был травматический пистолет.