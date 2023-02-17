США будут приветствовать поставку другими странами истребителей Украине
Кирби: США будут приветствовать поставку другими странами истребителей Украине
Вашингтон, 17 февраля, 2023, 22:52 — ИА Регнум. Власти США будут приветствовать передачу другими странами истребителей Украине, однако сами не говорили об оказании такой помощи. Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби.
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«Если кто-либо из наших партнеров и союзников желает поставить истребители господину Зеленскому, то это, безусловно, их суверенное решение, которое мы будем приветствовать», — сказал Кирби журналистам.
По словам представителя Пентагона, Вашингтон не говорил западным странам, что они могут или не могут поставлять Украине. Также Кирби заверил, что в США не обучают украинских пилотов.
Как сообщало ИА REGNUM, США не побуждают Украину наносить удары «вглубь России», заявил Джон Кирби.