Анкара, 17 февраля, 2023, 22:31 — ИА Регнум. Обновлены данные о числе жертв землетрясений в населённых пунктах Турции. Всего из-за обрушения зданий погибли 39 672 человека, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

Phil.cdc.gov Землетрясение

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«105 505 человек пострадали», — также отметил он.

Количество разрушенных подземными толчками зданий составило 84 тыс. Такие денные привело министерство страны по делам окружающей среды, городскому планированию и борьбе с изменением климата.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в турецкой провинции Хатай спасатели вытащили из-под завалов мальчика 12 лет, который пробыл там 260 часов после землетрясения.

Список жертв разрушительного землетрясения растёт ежедневно. Более 4,7 тыс. повторных подземных толчков произошло с момента первого землетрясения.