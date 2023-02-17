Жители Украины блокировали дорогу возле Киева из-за отключений электроэнергии

Киев, , 22:18 — REGNUM В селе Софиевская Борщаговка возле Киева местные жители перекрыли дорогу, выразив таким образом возмущение частыми отключениями электроэнергии. Об акции протеста сообщило украинское издание «Страна».

Город без электричества

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Люди намеренно активно ходят по пешеходному переходу, не давая проезжать автомобилям. В перекрытии дороги участвуют несколько десятков человек. СМИ опубликовали соответствующее видео. Проезжая часть заблокирована возле ЖК «Барселона».

По сведениям «Укрэнерго», отключения электричества проводят в Киеве, Киевской и Житомирской областях. Дефицита электроэнергии в стране при этом не наблюдается.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля Минобороны РФ сделало заявление о том, что 10 февраля были нанесены удары по критически важным для предприятий военно-промышленного комплекса Украины и её транспортных узлов энергообъектам.