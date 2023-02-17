Правоохранители освободили заложников в цветочном магазине в Москве
В Москве злоумышленник пытался захватить заложников в цветочном магазине
Москва, 17 февраля, 2023, 21:53 — ИА Регнум. Неизвестный злоумышленник пытался захватить заложников в цветочном магазине в центре Москвы на Таганской улице, передают 17 февраля информагентства со ссылкой на осведомленные источники в силовых структурах.
Мвд.рф
Полиция
Угрожая оружием, мужчина не позволял посетителям магазина покинуть здание.
Позже все заложники были освобождены, злоумышленник задержан, пострадавших, по предварительным данным, нет.