Москва, 17 февраля, 2023, 21:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему Восточным военным округом Рустаму Мурадову и командующему Западным военным округом Евгению Никифорову, указ президента был опубликован 17 февраля.

kremlin.ru Рустам Мурадов.

Как сообщалось ранее, 17 февраля также стало известно о назначении новых командующих в трех военных округах России.

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев был назначен командующим войсками Центрального военного округа, генерал-полковник Сергей Кузовлев — Южного военного округа, Евгений Никифоров — командующим Западного военного округа.

Рустам Мурадов был назначен командующим Восточным военным округом в октябре 2022 года.