Путин повысил в звании командующих Восточным и Западным военными округами
Командующие Восточным и Западным военными округами стали генерал-полковниками
Москва, 17 февраля, 2023, 21:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему Восточным военным округом Рустаму Мурадову и командующему Западным военным округом Евгению Никифорову, указ президента был опубликован 17 февраля.
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Рустам Мурадов.
Как сообщалось ранее, 17 февраля также стало известно о назначении новых командующих в трех военных округах России.
Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев был назначен командующим войсками Центрального военного округа, генерал-полковник Сергей Кузовлев — Южного военного округа, Евгений Никифоров — командующим Западного военного округа.
Рустам Мурадов был назначен командующим Восточным военным округом в октябре 2022 года.