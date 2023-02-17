Вашингтон, 17 февраля, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Миссия по поиску и сбору фрагментов сбитого над Атлантическим океаном китайского аэростата успешно завершена, сообщает пресс-служба Пентагона.

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Отмечается, что поисковая операция у побережья Южной Каролины закончилась 16 февраля. Обнаруженные обломки китайского аэростата переданы для исследования в лабораторию Федерального бюро расследований.

«Корабли ВМС и береговой охраны покинули зону поисков. Все ограничения для полетов и судоходства сняты», — добавили в военном ведомстве.

Как сообщалось ранее, военные США подняли со дна Атлантического океана часть электроники и каркаса воздушного летательного аппарата КНР, сбитого 4 февраля.

Всего ВВС Канады и США уничтожили над своими территориями четыре летательных объекта.