Смоленск, , 21:12 — REGNUM О постоянном и эффективном взаимодействии администрации Смоленской области с прокуратурой региона сообщил губернатор Алексей Островский в ходе встречи с заместителем генерального прокурора РФ Юрием Пономаревым. Как передает пресс-служба администрации Смоленской области, в ходе встречи обсуждались социально значимые проблемы жителей региона.

Алексей Островский Kremlin.ru

Юрий Пономарев по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова поднял вопрос об изменении природоохранного статуса территории музея-заповедника «Хмелита». По словам Алексея Островского, он выезжал в Вяземский район, где встречался с общественностью и представителями Андрейковского сельского поселения, находящегося на территории заповедника. По результатам принято решение о возвращении статуса особо охраняемой территории. В отношении сотрудников областной администрации, осуществлявших подготовку документов об отмене статуса, назначена проверка.

Глава региона заверил замгенпрокурора РФ о том, что в настоящий момент острота проблемы снята, а жители региона проинформированы о принятом решении.