Евродепутат назвал ЕС посмешищем за игнорирование расследования журналиста Херша

Брюссель, , 21:13 — REGNUM Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес считает подрыв «Северных потоков» преднамеренной террористической атакой на европейскую критическую инфраструктуру. Рассказывая в своём выступлении о безнаказанности США за теракты, он перешел на крик, видео с его речью опубликовано в Twitter.

Мик Уоллес. left.eu

«Неужели ЕС стал настолько покорным империи США, что вы даже не можете спросить их, сделали ли они это. Вы — настоящее посмешище», — закричал парламентарий.

Евросоюз попросту проигнорировал расследование американского журналиста Сеймура Херша о возможной причастности Соединённых Штатов к организации подрывов. Уоллес напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала ответить на случившееся самым решительным образом.

Как сообщало ИА REGNUM, диверсии на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были «недвусмысленным» указанием странам Евросоюза на их подчинённое положение, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.