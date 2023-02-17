Российские паспорта получили 600 тысяч жителей ДНР
Донецк, 17 февраля 2023, 21:02 — REGNUM Более 600 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта, заявила 17 февраля в эфире «России 24» сенатор от республики Наталья Никанорова.
Как сообщалось ранее, 17 февраля президент России Владимир Путин подписал ряд законов, направленных на общероссийскую интеграцию различных сфер общественно-экономической жизни в новых регионах страны.
В феврале 2023 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий прекратить гражданство Украины со дня подачи заявления о выходе из него.