Донецк, 17 февраля, 2023, 21:02 — ИА Регнум. Более 600 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта, заявила 17 февраля в эфире «России 24» сенатор от республики Наталья Никанорова.

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая Народная Республика

Как сообщалось ранее, 17 февраля президент России Владимир Путин подписал ряд законов, направленных на общероссийскую интеграцию различных сфер общественно-экономической жизни в новых регионах страны.

В феврале 2023 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий прекратить гражданство Украины со дня подачи заявления о выходе из него.