Newsweek: США не позволят Украине напасть на Крым из-за страха перед войной с Россией

Вашингтон, , 20:50 — REGNUM США не поддержат Владимира Зеленского в его намерении захватить Крым из-за страха быть втянутым в войну с Россией, сказано в опубликованной 17 февраля статье обозревателя Newsweek Дэниела Депетриса.

НАТО, Россия и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Западные страны будут помогать Киеву ровно настолько, чтобы это не привело к прямому столкновению с Россией, считает автор.

Ранее 17 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ смогут вернуть утраченные ими территории.

Представители властей США, говоря о предоставлении Украине ракет, отмечали, что решения о том, по каким именно целям применять это оружие, должны принимать в Киеве.