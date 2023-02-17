Вашингтон, 17 февраля, 2023, 20:50 — ИА Регнум. США не поддержат Владимира Зеленского в его намерении захватить Крым из-за страха быть втянутым в войну с Россией, сказано в опубликованной 17 февраля статье обозревателя Newsweek Дэниела Депетриса.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО, Россия и Украина

Западные страны будут помогать Киеву ровно настолько, чтобы это не привело к прямому столкновению с Россией, считает автор.

Ранее 17 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ смогут вернуть утраченные ими территории.

Представители властей США, говоря о предоставлении Украине ракет, отмечали, что решения о том, по каким именно целям применять это оружие, должны принимать в Киеве.