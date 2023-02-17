Глава Мюнхенской конференции рассказал, что Путина не впечатлило единство Запада

Мюнхен, Германия, , 20:54 — REGNUM Мюнхенская конференция по безопасности в 2022 году преследовала цель «впечатлить» президента России Владимира Путина единением Запада, рассказал 17 февраля глава форума-2023 Кристоф Хойсген.

Кристоф Хойсген MFA Bulgaria

22 февраля 2022 года по завершении конференции появилась надежда на то, что Путина поразит единство Европы, но этого не произошло, поскольку через два дня начался конфликт на Украине, сказал председатель.

Напомним, тогда президент Украины Владимир Зеленский угрожал пересмотреть решение об отказе от ядерного оружия.

Ранее Хойсген заявил, что Запад закупает оружие для «защиты демократии», хотя деньги стоило бы направить в фонд «потерь и ущерба», то есть на противодействие эффектам глобального потепления.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в 2023 году, президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников нарастить поставки вооружения на Украину и сравнил конфликт с Россией с битвой библейских Давида и Голиафа.