Киев, 17 февраля, 2023, 20:29 — ИА Регнум. Белоруссия вряд ли напрямую вступит в конфликт на территории Украины, заявил 17 февраля Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он связал это с тем, что белорусские военнослужащие якобы не хотят воевать с Украиной.

Кроме того, Зеленский пригрозил руководителям Белоруссии, в случае, если Минск все же вступит в конфликт напрямую, трибуналом.

Как сообщалось ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко в феврале 2023 года заявил, что Минск вступит в конфликт только в том случае, если Белоруссия будет атакована.