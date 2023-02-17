Зеленский считает вступление Белоруссии в конфликт маловероятным
Зеленский: вступление Белоруссии в конфликт маловероятно
Киев, 17 февраля, 2023, 20:29 — ИА Регнум. Белоруссия вряд ли напрямую вступит в конфликт на территории Украины, заявил 17 февраля Владимир Зеленский.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Зеленский
Он связал это с тем, что белорусские военнослужащие якобы не хотят воевать с Украиной.
Кроме того, Зеленский пригрозил руководителям Белоруссии, в случае, если Минск все же вступит в конфликт напрямую, трибуналом.
Как сообщалось ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко в феврале 2023 года заявил, что Минск вступит в конфликт только в том случае, если Белоруссия будет атакована.