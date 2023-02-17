США, 17 февраля, 2023, 20:31 — ИА Регнум. США, Евросоюз и НАТО должны сесть за стол переговоров с Россией и обсудить построение сбалансированной архитектуры безопасности, заявил 17 февраля постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Цитата из видео: un.org Чжан Цзюнь.

По его словам, КНР также призывают Россию и Украину к прекращению огня и скорейшему началу мирного переговорного процесса.

Западу необходим глубокий и всеобъемлющий диалог с Москвой, основанный на принципах неделимости безопасности, для построения сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуру, заключил Цзюнь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пекине заявили, что киевский режим должен согласиться с неизбежностью своего поражения от России из-за прочной зависимости Украины от США и европейских стран.