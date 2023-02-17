Франция передала Украине противотанковые управляемые ракеты

Париж, , 20:15 — REGNUM Франция поставила ВСУ противотанковые управляемые ракеты Akeron, заявил 17 февраля вице-президент комиссии по национальной обороне и вооруженным силам парламента Франции Жан-Луи Тьерио.

Франция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее сообщалось о поставках из Франции на Украину гаубиц, ПЗРК, артиллерийских установок, систем ПВО, бронетранспортеров и других видов оружия, а также боеприпасов.

В феврале 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона и пообещал продолжить поставки орудия на Украину.

17 февраля Макрон заявил, что Запад должен помогать своими поставками оружия Украине начать контрнаступление, в результате которого могут начаться мирные переговоры на условиях Украины.