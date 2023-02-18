Поляков, воюющих на стороне ВСУ, объединяют в «легион». Наемники, которые ранее проходили по разряду добровольцев, теперь будут числиться бойцами украинской армии. Польские граждане и ранее более чем активно проявляли себя на фронте: от боев в составе националистических батальонов, до — по ряду сообщений — формирования заградотрядов на Луганщине. Но сводное подразделение формируют лишь сейчас. Какую роль легион должен сыграть в предстоящих событиях?

Сергей Адамов, , 09:47 — REGNUM В структуре Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет создано первое подразделение, сформированное из этнических поляков. Как сообщает польское издание Onet, на днях в Киеве прошла встреча командиров различных подразделений с представителями командования ВСУ. На встрече было принято решение о формировании «легиона», который объединит всех польских наёмников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Киева в различных формированиях.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Новая структура, как сообщается, будет обособлена от так называемого Интернационального легиона территориальной обороны — официально добровольческого подразделения в составе Сил теробороны ВСУ, созданного в феврале 2022 года по указанию президента Украины Владимира Зеленского. Здесь, как предполагается, служат в том числе наемники из Польши.

«Польский добровольческий легион» будет подчиняться непосредственно командованию ВСУ, пояснил источник Onet. В связи с этим польские наёмники получат военные билеты украинской армии и официально будут числиться военнослужащими ВСУ, что подразумевает распространение на них положений Женевской конвенции.

Официальная Варшава отказалась комментировать сообщения о спецподразделении «Польский добровольческий легион». При этом замглавы польского МИД Павел Яблоньский признал в эфире радио RMF FM: Варшаве известно о гражданах, которые принимают участие в боевых действиях на Украине. Но, заверил замглавы польской дипломатии, это «единичные граждане» и не военнослужащие Войска Польского, передает РИА «Новости».

Павел Яблоньский Gov.pl

В ноябре прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на брифинге: по имеющейся информации, за восемь месяцев боевых действий, в число наемников было рекрутировано до 8 тыс. бойцов. Среди стран, давших наибольшее число «солдат удачи», Захарова на первом месте упомянула Польшу (и лишь далее следовали США, Канада, Румыния и Великобритания).

То же издание Onet в конце октября опубликовало интервью с польским наемником по имени Кшиштоф — одним из тех, кто находился среди боевиков «Азова» (организация, признанная экстремистской и запрещенная в РФ), находившихся на мариупольской «Азовстали».

Командир подразделения «Восток» ДНР Александр Ходаковский, со своей стороны, сообщил 2 ноября в эфире программы «Полный контакт»: при продвижении ВСУ на луганском направлении польские наемники выполняют роль заградотрядов. Ходаковский привел слова пленного бойца ВСУ — тот утверждал, что и в штабах «командуют поляки». 14 февраля РИА «Новости» сообщило о прибытии свежих подкреплений, в том числе наемников из Польши и стран Западной Европы, в расположение подразделений ВСУ в Харьковской области.

Александр Ходаковский Цитата из видео: CGTN на русском

Теперь, судя по публикации Onet, вербовка новых польских бойцов будет осуществляться непосредственно на территории Польши. Здесь проходит боевое слаживание и подготовка новых подразделений. Предполагается, что на легион будут возложены задачи по выполнению «специальных операций».

Формирование польских частей напрямую связано c увеличением поставок военной техники производства НАТО и готовящимся наступлением украинской армии, считает информированный источник ИА REGNUM.

«Это крайне логичное решение, которое просто напрашивается из всей логики развития событий. И НАТО, и США говорят, что наступление обязательно должно быть весной — в марте или апреле, американская техника уже выгружается в Европе, — указал источник. — Но вопрос с подготовкой экипажей остаётся. За месяц технику не освоить. Значит, остаётся обращаться к военным, имеющим натовскую подготовку. Хотя у армии Польше нет БМП M2 Bradley, у них на территории базируется большой американский контингент, с которым они регулярно проводят учения. Так что опыт действия в одном строю с американской техникой у них есть».

Официальная Варшава сейчас отрицает формирование «Польского добровольческого легиона», но де-факто это подтвердил глава польского минобороны Мариуш Блащак, отмечает эксперт. 20 января по итогам встречи на американской базе «Раммштайн» Блащак сообщил: Варшава намерена оснастить бронетехникой и обучить бригаду ВСУ, которая будет экипирована и вооружена за счёт Войска Польского. Речь идёт о первом подразделении украинской армии созданного по образцу Вооружённых сил Польши, к которому, вероятно, будет прикомандирован и новый «польский легион».

Мариуш Блащак Premier.gov.pl

«Сейчас речь идёт о новом наступлении, задача которого — прорвать эшелонированную оборону, которая укреплена на всех направлениях. Надо сказать, что у ВСУ вообще проблемы с такими прорывами. У них получается нахрапом проскакивать тут и там мобильными группами, но, если перед ними сплошная линия фронта, возникают проблемы. Значит, нужно решать ситуацию», — рассуждает источник.

Первым вариантом решения было создание штурмовых добровольческих подразделений, подчиненных МВД Украины. Как ранее отмечало ИА REGNUM, речь идет о восьми добровольческих штурмовых бригадах, в которые планируется привлечь 32 тыс. человек — по 4 тыс. на бригаду.

«Теперь к ним добавляют ещё поляков. Цель понятна — чтобы «штурмовики» не разбежались попросту при первой неудаче.

Потому что мы неоднократно видели попытки ВСУ наступать, которые заканчивались разгромом даже при минимальном противодействии с нашей стороны, — поясняет источник. — Нужна обученная и мотивированная пехота, которую сейчас и сводят в отдельные ударные подразделения. Просто потому что сами по себе ВСУ наступать не способны. Их задача — прорываться, закрепляться и ждать подхода основных сил. Думаю, что на этот шаг пришлось пойти из-за очень высоких потерь ВСУ в наступлении, которые зачастую вызваны паникой в рядах наступающих и их низким уровнем подготовки».