Американка, выгуливавшая телёнка на Красной площади, рассказала о чувствах к полицейскому

Москва, , 20:06 — REGNUM Гражданка США Алисия Дэй, выгуливавшая телёнка на Красной площади, призналась, что испытывает чувства к полицейскому, с которым она познакомилась в спецприёмнике. Об этом 17 февраля сообщает РИА Новости.

Гражданка США Алисия Дей, выгуливавшая теленка на Красной площади. © Пресс-служба Тверского суда/ТАСС

«Он мне очень помог. Я не могу скрывать своё большое счастье, это просто для меня невозможно», — сказала Дэй.

По её словам, сейчас они много переписываются. Кроме того, она планирует оспорить решение о запрете на въезд в Россию именно из-за него.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американке запретили въезд в Россию на 40 лет.

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