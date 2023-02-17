Американка, выгуливавшая телёнка, рассказала о чувствах полицейскому
Москва, 17 февраля 2023, 20:06 — REGNUM Гражданка США Алисия Дэй, выгуливавшая телёнка на Красной площади, призналась, что испытывает чувства к полицейскому, с которым она познакомилась в спецприёмнике. Об этом 17 февраля сообщает РИА Новости.
«Он мне очень помог. Я не могу скрывать своё большое счастье, это просто для меня невозможно», — сказала Дэй.
По её словам, сейчас они много переписываются. Кроме того, она планирует оспорить решение о запрете на въезд в Россию именно из-за него.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, американке запретили въезд в Россию на 40 лет.
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