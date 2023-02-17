Небензя: Россия не может доверять ООН в роли посредника по Украине
Штат Нью-Йорк, США, 17 февраля 2023, 20:08 — REGNUM Организация объединённых наций вряд ли сможет выступить в роли посредника в урегулировании конфликта на Украине, сказал 17 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме годовщины Минских соглашений.
Многие видят ООН в качестве связующего звена между Россией и Украиной, но можно ли доверять такому посредничеству и где гарантии, что теперь секретариат поведёт себя по-другому, сказал представитель России, напомнив о неудаче с Минскими договорённостями.
Провал Минского процесса стал очевидной неудачей Совета Безопасности ООН в области превентивной дипломатии, которую многие называют одной из важнейших задач данного органа, указал Небензя.
«Нас такая ситуация крайне разочаровывает, она подрывает авторитет Совета Безопасности, не справившегося со своей прямой функцией — поддержанием международного мира и безопасности», — заявил он.
По его словам, секретариат ООН с первых дней спецоперации на Украине следом за Западом распространяет претензии в адрес России и утверждает при этом, что руководствуется решениями Генассамблеи. В одном из таких решений, вопреки традициям ООН и здравому смыслу, ссылаются даже на позицию генсекретаря.
«Вот к чему пришли чиновники ООН, пытаясь не замечать нарушения Минских соглашений и уходить от оценок, которые могли разозлить коллективный Запад», — резюмировал Небензя.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России при ООН заявил, что Запад лишь имитировал минский процесс, о чём говорят признания ряда западных лидеров о Минских соглашениях.