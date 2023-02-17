Постпред КНР Чжан Цзюнь: призываем Россию и Украину скорее приступить к переговорам

Нью-Йорк, США, , 19:55 — REGNUM Пекин призывает Москву и Киев как можно скорее приступить к мирным переговорам. Об этом 17 февраля заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Чжан Цзюнь The Official CTBTO Photostream

«Мы вновь призываем Россию и Украину прекратить огонь, приступить к мирным переговорам как можно быстрее», — сказал Чжан Цзюнь, выступая на заседании Совбеза ООН, созванном по российской инициативе, по теме годовщины минских договорённостей.

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По его словам, США, НАТО и Евросоюз также должны начать с Россией глубокий и всеобъемлющий диалог, исходя из принципа неделимости безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад лишь имитировал минский процесс.

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