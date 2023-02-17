София, , 19:59 — REGNUM Болгария не сможет вступить в еврозону с 2024 года. Об этом 17 февраля заявила министр финансов технического правительства страны Росица Велкова в ходе брифинга.

Росица Велкова — Жилева. Цитата из видео: Бълграско национально радио.

«Болгария не войдет в еврозону с 1 января 2024 года», — сообщила она.

По словам министра, причина кроется в невыполнении требований по уровню инфляции и непринятии необходимого законодательства.

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«Новая целевая дата — 1 января 2025 года», — добавила Велкова, уточнив, что всё будет зависеть от выполнения обязательных требований по вступлению.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля президент Болгарии Румен Радев распустил 48-е Народное собрание — парламент и назначил техническое правительство.