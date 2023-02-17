Киев, , 19:47 — REGNUM Ситуацию в украинской энергосистеме всё ещё можно назвать шаткой. Об этом 17 февраля заявил глава правления национальной энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телеканала «Рада».

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация в энергосистеме Украины все еще шаткая», — сказал он, добавив, что несколько дней без масштабных отключений электричества сложно назвать «победой в энергетической битве».

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По его словам, энергетическое оборудование «находится не в лучшем состоянии», поскольку в стране были повреждены практически все тепловые электростанции и ГЭС, а также множество магистральных подстанций.

Кудрицкий рассказал о сложной ситуации в Одесской, Харьковской областях, а также призвал жителей страны экономить электроэнергию.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сможет вернуть контроль над утраченными территориями.