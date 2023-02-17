Постпред России в ООН заявил об имитации Западом минского процесса
Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Запад лишь имитировал минский процесс
Нью-Йорк, США, 17 февраля, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Запад лишь имитировал минский процесс, о чём говорят признания ряда западных лидеров о Минских соглашениях. Об этом 17 февраля заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.
«Наших бывших западных партнёров я хотел бы попросить оторваться от бумажек и ответить на один простой вопрос», — сказал Небензя.
Он спросил, как получилось, что, заявляя о поддержке минского процесса и подписывая документы, западные дипломаты осознавали, что это — всего лишь «дымовая завеса» для перевооружения киевского режима и его подготовки к войне против России.
По его словам, признания бывших лидеров Франции, Германии и Британии Франсуа Олланда, Ангелы Меркель и Бориса Джонсона не оставляют сомнений в том, что на Западе лишь имитировали конструктивный процесс.
Он отметил, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс готовился к войне с 2014 года, раскрывает план по геополитическому сдерживанию и ослаблению России.