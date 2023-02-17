Небензя: у России больше нет доверия Западу
Нью-Йорк, США, 17 февраля 2023, 19:41 — REGNUM Западные страны проявили свою русофобию и желание уничтожить Россию, и наша страна больше не доверяет им, заявил 17 февраля постпред России в ООН Василий Небензя.
Никакой общей с Россией системы безопасности и развития западные страны и не собирались выстраивать, их больше всего удовлетворила возможность воевать с Россией чужими руками, сказал он.
Россия уже достаточно убедилась в коварстве и недоговороспособности Запада — от обещаний не расширять НАТО до ситуации с Украиной — и пока нет никаких оснований считать, что ситуация изменится, заявил Небензя.
«Жить как прежде» уже не получится, резюмировал он.
Как сообщалось ранее, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения России и Запада уже никогда не будут прежними, при этом, по словам министра, пока не ясно, какими эти отношения станут в будущем.