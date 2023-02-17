Нью-Йорк, США, 17 февраля, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Западные страны проявили свою русофобию и желание уничтожить Россию, и наша страна больше не доверяет им, заявил 17 февраля постпред России в ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Никакой общей с Россией системы безопасности и развития западные страны и не собирались выстраивать, их больше всего удовлетворила возможность воевать с Россией чужими руками, сказал он.

Россия уже достаточно убедилась в коварстве и недоговороспособности Запада — от обещаний не расширять НАТО до ситуации с Украиной — и пока нет никаких оснований считать, что ситуация изменится, заявил Небензя.

«Жить как прежде» уже не получится, резюмировал он.

Как сообщалось ранее, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения России и Запада уже никогда не будут прежними, при этом, по словам министра, пока не ясно, какими эти отношения станут в будущем.