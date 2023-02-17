Нью-Дели, 17 февраля, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Индия не нарушает требования «Большой семёрки» (G7), закупая у России нефть по сниженным ценам. Об этом 17 февраля заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт в интервью агентству Press Trust of India.

Defense. gov Джеффри Пайетт

«Наши эксперты считают, что сейчас Индия пользуется скидкой около $15 за баррель в цене, которую она платит за импорт российской нефти», — сказал Пайетт.

По его словам, Индия, действуя таким образом, проводит жёсткую сделку и продвигает политику G7, которая стремится сократить доходы России.

Он добавил, что США вполне устраивает позиция Индии, и Вашингтон привержен тесному диалогу с индийским правительством по этому вопросу.