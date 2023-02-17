Замглавы МИД России и посол КНР заявили о необходимости расследования по «Северным потокам»

Москва, , 19:43 — REGNUM Вопросы двустороннего взаимодействия, а также необходимости расследования и привлечения к ответственности виновных в подрыве «Северных потоков» 17 февраля обсудили по телефону заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Китая в России Чжан Ханьхуэем. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в Нью-Йорке и Женеве на площадке Организации Объединённых Наций с акцентом на повестку её Совета Безопасности и Совета по правам человека», — уточнили в ведомстве.

Отдельно Вершинин и Ханьхуэем остановились на необходимости расследования и привлечения к ответственности виновных в подрыве газопровода «Северный поток» в сентябре 2022 года.

Дипломаты подтвердили обоюдный настрой на плотное взаимодействие по многим вопросам.

Напомним, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сказал ранее, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член политбюро ЦК КПК Ван И с 14 по 22 февраля будет находиться в турне по Европе, в рамках которого посетит Россию.