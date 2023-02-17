Париж, 17 февраля, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Франция передала Киеву партию противотанковых комплексов Akeron. Об этом сообщает местное издание OpexNews со ссылкой на депутата парламента, вице-президента комиссии по национальной обороне и ВС Франции Жан-Луи Тьерио.

Pascal CHOTTIN/ globallookpress Жан-Луи Тьерио.

«Сегодня ясно, что присылаемое нами вооружение хорошее и работает. САУ Caesar, ЗРК Mistral и присланные Akeron хорошо выполняют свои задачи», — заявил он.

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Система Akeron находится на вооружение Парижа с 2017 года. Система является переносной и может предназначаться как для пехоты, так и для установки на боевые машины. Дальность стрельбы — пять километров.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что украинским войскам следует быть более точными, чтобы тратить меньше боеприпасов.