Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников нарастить поставки вооружения на Украину и сравнил конфликт с Россией с битвой библейских Давида и Голиафа.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В своей речи он утверждал, что Давид победил Голиафа силой своих действий, смелостью и своей пращой, а не с помощью переговоров.

«Смелости у нас достаточно, как и у всей нашей коалиции, а значит праща должна становиться сильнее уже сейчас, чтобы в следующем году мы собрались на первую послевоенную Мюнхенскую конференцию», — добавил Зеленский.

Израиль пока не направил Киеву свой ракетный комплекс «Праща Давида», но президент Украины уверен, что это временно.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев сможет вернуть контроль над утраченными территориями, надеется Зеленский.