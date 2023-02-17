Москва, 17 февраля, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина с лидером думской фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым не состоялась из-за болезни депутата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

E-dag.ru Владимир Васильев

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме не состоится до послания главы государства Федеральному собранию.

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«Он заболел, у него тест был положительный, — сообщил источник, уточнив, что при сдаче теста Васильев находился на карантине. — Видимо, по этой причине».

Напомним, что 13 февраля глава государства провёл встречу с главой фракции ЛДПР в Госдуме Леонидом Слуцким.