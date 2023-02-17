Глава минобороны Британии призвал ВСУ точнее стрелять, чтобы экономить боеприпасы

Лондон, , 19:03 — REGNUM Украинским войскам следует быть более точными, чтобы тратить меньше боеприпасов. Об этом 17 февраля заявил министр обороны Британии Бен Уоллес в интервью газете The Financial Times.

Бен Уоллес U.S. Secretary of Defense

«Вам нужно 100 артиллерийских боеприпасов, чтобы подорвать российскую позицию, или всего пять? Если вы сможете быть точными, вам не понадобятся 100 снарядов», — сказал Уоллес.

Отмечается, что сложность для ВСУ состоит в том, чтобы быть точнее при использовании вооружения и применять западные методы сражения.

Ранее Bloomberg со ссылкой на власти Эстонии сообщал, что Украина тратит от 60 до 210 тыс. боеприпасов в месяц, а европейский ВПК за то же время может производить до 25 тыс.