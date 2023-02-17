В Британии призвали ВСУ стрелять точнее, чтобы экономить боеприпасы
Лондон, 17 февраля 2023, 19:03 — REGNUM Украинским войскам следует быть более точными, чтобы тратить меньше боеприпасов. Об этом 17 февраля заявил министр обороны Британии Бен Уоллес в интервью газете The Financial Times.
«Вам нужно 100 артиллерийских боеприпасов, чтобы подорвать российскую позицию, или всего пять? Если вы сможете быть точными, вам не понадобятся 100 снарядов», — сказал Уоллес.
Отмечается, что сложность для ВСУ состоит в том, чтобы быть точнее при использовании вооружения и применять западные методы сражения.
Ранее Bloomberg со ссылкой на власти Эстонии сообщал, что Украина тратит от 60 до 210 тыс. боеприпасов в месяц, а европейский ВПК за то же время может производить до 25 тыс.