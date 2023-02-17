WSJ: США намерены отправить наблюдателей на Украину для контроля расходования $110 млрд

Вашингтон, , 18:53 — REGNUM Вашингтон намерен направить в Киев «ревизоров» для выявления хищений финансовой помощи. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента и агентства международного развития.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, речь идет о более чем $110 млрд, выделенных киевскому режиму. Для проведения качественной ревизии американцы отправят аудиторов и следователей непосредственно в зону боевых действий.

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Отмечается, что присутствие на Украине представителей США является одним из условий для продолжения поддержки Киева.

«Это невероятно большой объем помощи, который выделяется одному правительству или для единственной цели в короткое время», — заявила заместитель генерального инспектора госдепартамента Диана Шоу, добавив, что любое мошенничество и растрата угрожает продолжению помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель Виктория Маршалл заявила, что Вашингтон тайно сигнализируют президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, не желают вечно поддерживать затянувшийся конфликт.