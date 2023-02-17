Вашингтон, 17 февраля, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Вашингтон намерен направить в Киев «ревизоров» для выявления хищений финансовой помощи. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

По данным издания, речь идет о более чем $110 млрд, выделенных киевскому режиму. Для проведения качественной ревизии американцы отправят аудиторов и следователей непосредственно в зону боевых действий.

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Отмечается, что присутствие на Украине представителей США является одним из условий для продолжения поддержки Киева.

«Это невероятно большой объем помощи, который выделяется одному правительству или для единственной цели в короткое время», — заявила заместитель генерального инспектора Госдепартамента Диана Шоу, добавив, что любое мошенничество и растрата угрожает продолжению помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель Виктория Маршалл заявила, что Вашингтон тайно сигнализирует президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что не желает вечно поддерживать затянувшийся конфликт.