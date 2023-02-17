Помощник генерального секретаря: ООН последовательно поддерживала минские соглашения

Вашингтон, , 19:00 — REGNUM Организация объединённых наций (ООН), несмотря на отсутствие официальной роли в рамках Минских соглашений, годами поддерживала их полное исполнение, заявил 17 февраля помощник Генерального секретаря организации Мирослав Енча.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«На протяжении лет ООН последовательно и полностью поддерживала выполнение Минских соглашений и связанных с ними мер в соответствии с резолюцией 2202 Совета Безопасности и заявлением председателя от 6 июня 2018 года», — сказал представитель ООН.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Минским соглашениям оказались камуфляжем. Российская сторона приложила много усилий, чтобы принудить западные страны выполнять свои обязательства, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в своё время официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать заявления бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-главы Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях, которые были, по словам политиков, попыткой дать Украине время, чтобы подготовиться к войне.