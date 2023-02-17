Зеленский обвинил Россию в подготовке нападения на Молдавию
Киев, 17 февраля 2023, 18:46 — REGNUM Россия разрабатывает план нападения на Молдавию, заявил 17 февраля президент Украины Владимир Зеленский.
С аналогичными высказываниями украинский лидер выступал и раньше. Доказательств он не привел.
Кроме того, сказал президент Украины, Россия планирует захват о остальных государств, водивших в состав Советского Союза.
В МИД России ранее опровергли заявления Зеленского о якобы готовящемся Москвой «государственном перевороте» в Молдавии.
Как сообщалось ранее, Зеленский 17 февраля заявил, что на поставки оружия Украине у западных стран не должно быть «никаких табу».