Киев, 17 февраля 2023, 18:46 — REGNUM Россия разрабатывает план нападения на Молдавию, заявил 17 февраля президент Украины Владимир Зеленский.

Молдавия
Молдавия
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

С аналогичными высказываниями украинский лидер выступал и раньше. Доказательств он не привел.

Кроме того, сказал президент Украины, Россия планирует захват о остальных государств, водивших в состав Советского Союза.

В МИД России ранее опровергли заявления Зеленского о якобы готовящемся Москвой «государственном перевороте» в Молдавии.

Как сообщалось ранее, Зеленский 17 февраля заявил, что на поставки оружия Украине у западных стран не должно быть «никаких табу».